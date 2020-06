BVB: Wechselt André Schürrle zu einem Aufsteiger in die Serie A?

André Schürrle hat keine Zukunft mehr beim BVB. Nun könnte ein Aufsteiger in die Serie A mit einem prominenten Trainer ins Spiel kommen.

Nach SPORT1 -Informationen planen die Dortmunder definitiv nicht mehr mit dem 29-Jährigen, der derzeit noch an Spartak Moskau verliehen ist.

Und nun gibt es offenbar einen ersten Interessenten für den Flügelstürmer. Wie der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio erfahren haben will, beschäftigt sich Benevento Calcio mit Schürrle, dessen Vertrag beim BVB noch bis zum Sommer 2021 läuft.

Lockt Inzaghi Schürrle nach Italien?

Benevento, wo Italien-Legende Filippo Inzaghi als Trainer an der Seitenlinie steht, steht als Aufsteiger in die Serie A schon fest. Schürrle soll in den Planungen für die kommende Saison eine entscheidende Rolle spielen.