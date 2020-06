Juventus Turin: Andrea Pirlo kehrt zurück und startet Trainer-Karriere

Als sein Co-Trainer wird Roberto Baronio fungieren. Juve will ihn so schrittweise an den Trainerjob heranführen. Nach seinem Karriereende beim MLS-Klub New York City und der darauffolgenden erworbenen Trainerlizenz ist es Pirlos erster Job als Coach. Juves U23 hatte zuletzt den landesweiten Pokalwettbewerb für Drittligisten gewonnen.