NBA: DeAndre Jordan von Brooklyn Nets und Spencer Dinwiddie positiv getestet

Auch die Profis DeAndre Jordan (31) und Spencer Dinwiddie (27) wurden jetzt positiv auf das Coronavirus getestet. Jordan schloss eine Teilnahme an der weiteren Saison in Disney World ab dem 30. Juli deshalb aus.

Dinwiddie wiederum, der laut eigenen Angaben Symptome hat, ließ zunächst offen, ob er spielen wird. Gegenüber The Athletic erklärte er: "In den letzten Monaten war ich sehr aufmerksam und habe versucht, mich und andere vor dem Virus zu schützen. Ich habe mich an die Vorschriften gehalten und war in Quarantäne."