Miralem Pjanic: Wie sich Barcas neue Säule als Real Madrid-Fan outete

Kurios jedoch: Der Neuzugang outete sich als damaliger Shootingstar bei Olympique Lyon offen als Real Madrid-Fan. "Eines Tages will ich dort spielen", sagte das damals 18 Jahre altes Talent bei casinoweb.org: "Warum auch nicht? Ich werde darauf hin arbeiten. In Lyon läuft alles gut für mich, doch irgendwann will ich bei Real sein."