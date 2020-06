Manchester City: Kevin De Bruyne "Opfer" bei Scherz-Auftritt

Newcastle-Coach Steve Bruce (links), hier mit ManCity-Trainer Pep Guardiola, war nach dem Spiel in der Mixed-Zone zu peinlichen Scherzen aufgelegt © Getty Images

An seinem 29. Geburtstag beschenkte sich Kevin de Bruyne selbst: Im Viertelfinale des FA Cups bei Newcastle United markierte er per Elfmeter das erlösende 1:0 für Manchester City, ehe Raheem Sterling in der 89. Minute den Schlusspunkt setzte.