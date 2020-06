Golf: Harris English positiv auf Coronavirus getestet

Das gab die PGA-Tour am Montag bekennt. Der 30-Jährige, der am Wochenende bei keinem Turnier im Einsatz war, ist der dritte mit SARS-CoV-2 infizierte Spieler, daneben wurden seit dem 11. Juni zwei Caddies positiv getestet. English begab sich umgehend in Selbstisolation, sein Start beim Rocket Mortgage Classic in Detroit ab Donnerstag ist hinfällig.