NHL: 26 positive Coronatests in der NHL seit Aufnahme des Trainings

Seit dem Beginn des Trainings werden in der NHL 26 Spieler positiv auf das Coronavirus getestet. Die betroffenen Spieler befinden sich in Isolation.

Die 15 positiv getesteten Spieler aus dem Programm befänden sich in Selbstisolation. Die NHL teilte weiter mit, ihr seien "11 weitere Spieler bekannt, die in den vergangenen drei Wochen außerhalb des Protokolls der Phase zwei positiv auf COVID-19 getestet wurden."

Spielort und Termine noch nicht bekannt

Die Trainingslager werden am 10. Juli für die 24 NHL-Teams eröffnet, die am Restart der Liga beteiligt sein sollen. Die Liga plant die Wiederaufnahme der Saison 2019/20 in zwei Spielorten (Hub Cities) in geschützten Umgebungen, jeweils eine für 12 Klubs der Eastern und 12 Klubs der Western Conference.