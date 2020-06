CHECK24 Doppelpass mit guter Quote zum Saison-Finale

Der CHECK24 Doppelpass hat SPORT1 zum Abschluss der Bundesliga-Saison starke Quoten eingebracht: Am Sonntag sahen 910.000 Zuschauer im Schnitt und 1,2 Millionen Zuschauer in der Spitze die von Thomas Helmer und Ruth Hofmann moderierte Talkrunde.

SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk erklärte: "Die starke Quote zum Saisonabschluss belohnt unser Doppelpass-Team für eine beeindruckende Arbeit in schwierigen Zeiten und zeigt: Der Dopa bleibt Deutschlands Fußball-Talk Nummer 1. Wir sind stolz, die exklusiven Highlight-Rechte am Sonntagmorgen im Free-TV auch in der kommenden Rechteperiode nutzen zu dürfen, um mit den wichtigsten Repräsentanten der Liga in unserem Leuchtturm-Format zu diskutieren."