FC Schalke 04: 40 Millionen Euro Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen?

Brisant: Ausgerechnet Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat vor allem in der öffentlichen Meinung in Nordrhein-Westfalen derzeit einen schweren Stand, nachdem es in seinem Schlachtunternehmen mehr als 1500 Corona-Infizierte gegeben hatte.

Schalke 04 plant offenbar Gehaltsobergrenze

Schalke 04 befindet sich finanziell in einer prekären Lage, rund 200 Millionen Euro Verbindlichkeiten stehen in der Bilanz des in der Rückrunde auch sportlich abgestürzten Tabellenzwölften der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Im Geschäftsjahr 2019 verzeichneten die Königsblauen einen Verlust in Höhe von 26 Millionen Euro bei einem Umsatz von 275 Millionen Euro.