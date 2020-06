Vom FC Barcelona zu Juventus Turin: Arthur Melo wechselt für 72 Millionen

Wie der spanische Meister am Montag offiziell bekannt gab, wechselt der Brasilianer für 72 Millionen Euro zur Alten Dame in Italien. 10 Millionen Euro können in diversen Zusatzzahlungen noch dazu kommen. Spanischen Medienberichten zufolge weilt Arthur derzeit in Italien und hat seinen Medizincheck dort bereits absolviert. Er soll einen Fünf-Jahresvertrag unterzeichnet haben.