BVB präsentiert neues Trikot im Blitz-Design

Erling Haaland zeigt in einem kurzen Twitter-Video das neue Heimtrikot des BVB © Twitter/BVB

Borussia Dortmund möchte in der kommenden Bundesliga-Saison den FC Bayern angreifen und einen neuen Anlauf auf die Meisterschaft starten.

Offiziell präsentiert wird es am 1. Juli, doch schon am Montag gab der BVB eine Vorschau. In kurzen Videos wischen Erling Haaland und Axel Witsel einen Spiegel - und schwupps: Kurz ist das neue Puma-Jersey zu sehen.