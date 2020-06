100 Thieves Jungler Meteos kritisiert Team öffentlich

William 'Meteos' Hartman spielt seit November 2019 für die 100 Thieves in der LCS. © Tina Jo via Riot Games

Für das Team der 100 Thieves aus der amerikanischen League-of-Legends-Liga LCS läuft es momentan nicht. Mit einer 1:5-Bilanz steht man auf einem geteilten achten Platz am Ende der Tabelle. Nach dem letzten Spieltag, an dem es sowohl gegen Counter Logic Gaming als auch Team SoloMid Niederlagen setzte, gaben die Verantwortlichen der Thieves heute via Twitter bekannt, dass rotiert werden wird.