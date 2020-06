Bundesliga: BVB erwartet im Geschäftsjahr 2019/2020 45 Millionen Euro Verlust

Wie der Verein in einer Ad-hoc-Mitteilung am Montag mitteilte, wird für das Geschäftsjahr 2019/2020 ein Konzernjahresfehlbetrag von 45 Millionen Euro erwartet. Das EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) beläuft sich demnach auf rund 62 Millionen Euro.