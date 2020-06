MLS vor Re-Start: 20 Profis positiv auf Coronavirus getestet

Die Major League Soccer verzeichnet kurz vor dem geplanten Re-Start Corona-Fälle. Am Spielort in Disney World werden Betroffene unter Quarantäne gestellt.

Gut eineinhalb Wochen vor dem geplanten Re-Start der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) sind 20 Fußballprofis positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Liga am Sonntag (Ortszeit) bekannt.

Die Saison soll am 8. Juli nach gut viermonatiger Pause in Disney World in Orlando/Florida fortgesetzt werden.