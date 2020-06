Bundesliga, SC Paderborn: Steffen Baumgart bleibt Trainer trotz Abstieg

Der SC Paderborn hat nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga die Analyse der Saison vorangetrieben und dabei auch die Frage erörtert, ob Trainer Steffen Baumgart bleiben soll oder nicht.

Der Coach werde seinen bis 2021 datierten Vertrag erfüllen, teilte der SCP am Montag nach einer "gründlichen Analyse" der Saison mit.

Baumgart: "Nicht nur ein Arbeitgeber für mich"

"Der SCP07 ist nicht nur ein Arbeitgeber für mich, dieser Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Für mich steht es außer Frage, dass ich meinen Vertrag erfüllen möchte. Wir stehen vor der Aufgabe, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenstellen, die in der 2. Bundesliga eine gute Rolle spielen kann", wurde er in einer Mitteilung des Vereins zitiert.