Call of Duty League kündigt 500,000 US-Dollar Postseason an

500,000 US-Dollar Preisgeld warten auf die Teilnehmer. © Acitivision / Call of Duty League

Zur Freude der Spieler hat die Call of Duty League ein Challenger Event für drei Regionen angekündigt. Das Event wird ausschließlich online ausgespielt.

Das Challengers Post Season Format der Call of Duty League steht fest: Insgesamt 500,000 US-Dollar Preisgeld sind ausgeschrieben. Die Teams aus den Regionen Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik werden alle Spiele online austragen. Obendrein gibt es einen offenen Last Chance Qualifier.

In Nordamerika und Europa können sich jeweils die 24 Teams mit den meisten Challengers-Punkten direkt in das Final-Event qualifizieren, in der Asien-Pazifik Region sind es zwölf Teams.