Transfermarkt: BVB verkauft Jeremy Toljan an US Sassuolo

Der BVB trennt sich von einem seiner verliehenen Spieler: Jeremy Toljan wird nach SPORT1-Informationen an Serie-A-Klub US Sassuolo verkauft.

Wie SPORT1 erfuhr, gibt Dortmund Abwehrspieler Jeremy Toljan ab. Serie-A-Klub US Sassuolo wird in diesen Tagen die vertraglich vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund 5 Millionen Euro ziehen. Der 25-jährige Rechtsverteidiger wird bei den Norditalienern einen Kontrakt bis 2025 unterschreiben.

Berater Ersin Akan bestätigt auf Nachfrage: "Es gab viele Anfragen für Jerry, nachdem er in Italien so gute Leistungen gezeigt hat. Er fühlt sich in Sassuolo aber sehr wohl und hat sich dort enorm weiterentwickelt. Der Fakt, dass er sich in der Serie A als Verteidiger wöchentlich mit Top-Stürmern messen darf, hat uns zu einem Verbleib bewegt. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt schnell über die Bühne geht."