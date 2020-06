Werder Bremen: Fans feiern trotz Corona - Innensenator Mäurer reagiert

Fans von Werder Bremen feiern am Weserstadion das Erreichen der Relegation © Imago

Nach dem 6:1 von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln feiern SVW-Fans am Weserstadion - trotz Corona. Droht der Relegation in Bremen das Aus? Bremens Innensenator reagiert.

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) will das Relegations-Hinspiel zwischen Werder Bremen und dem 1. FC Heidenheim (Do. ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) trotz der Fan-Ansammlungen am Wochenende rund um das Weserstadion wie geplant stattfinden lassen.