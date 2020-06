2. Bundesliga: FC St. Pauli trennt sich von Trainer Jos Luhukay

Der FC St. Pauli trennt sich von Jos Luhukay. Wie der Kiezklub mitteilt, wird der Niederländer in der kommenden Saison nicht mehr Trainer am Millerntor sein.

Das gab der Hamburger Klub am Montag bekannt. Die Entscheidung sei "im gegenseitigen Einvernehmen" getroffen worden.

Der Vertrag des Niederländers lief eigentlich noch bis zum 30. Juni 2021. Doch nach einer enttäuschenden Saison, in der die Kiezkicker in den Abstiegskampf gerieten und am Ende auf dem 14. Tabellenplatz landeten (2. Liga: Tabelle), gehen Verein und Trainer nun getrennte Wege.