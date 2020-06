Dota 2: Team Secret gewinnen BEYOND EPIC - 6. Titel in Folge

Der europäische Dota-2-Kader von Team Secret ist nicht aufzuhalten: Mit ihrem 3-0 Sieg über Nigma bei BEYOND EPIC sichern sie sich den sechsten Titel in Serie.

Vom 15. bis 28. Juni fand das "BEYOND EPIC" Turnier in Dota 2 statt. Zwölf teilnehmende Teams duellierten sich um insgesamt 250,000 US-Dollar Preisgeld. Die Teilnehmer wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt und spielten Best-of-3-Partien. Die Top2 Teams jeder Gruppe sicherten sich dann einen Platz im Upper-Bracket, während Platz drei und vier im Lower-Bracket landeten. Die verbleibenden zwei Teams je Gruppe schieden aus. Mit Team Secret, Team Liquid, Team Nigma, OG, Alliance und Virtus.Pro waren gleich sechs der aktuellen zehn besten Teams in der Weltrangliste der ESL verteten.