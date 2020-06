FC Bayern hat sich unter Hansi Flick zum Rekordjäger entwickelt

Durch den 4:0 Auswärtssieg beim VfL Wolfsburg am 34. Spieltag haben die Bayern die letzten 16 Pflichtspiele gewonnen und damit den Vereinsrekord weiter ausgebaut. In der Bundesliga sind es nun 13 Siege in Folge, ebenfalls ein Bundesliga-Rekord. Der Sieg bei den Wölfen war der zehnte Auswärtserfolg in Folge. Ebenso viele schaffte der Klub in der Saison 2013/14.