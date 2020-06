Bundesliga: Uli Hoeneß über Clemens Tönnies, Ziele des FC Bayern

"Teilweise erinnert es mich an meine Zeit mit der Steuersache. Ich glaube, wenn man mal in so einer Maschinerie drin ist, dann versucht da jeder, den anderen noch zu überholen mit seiner Kritik. Ich muss ehrlich sagen: Wenn Fehler gemacht wurden, dann muss man dazu stehen. Das tut er ja. Wenn Dinge zu ändern sind, dann muss man das auch tun. Ich gehe davon aus, dass er das tut, wenn es notwendig ist", sagte der Ehrenpräsident der Münchner bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen .

"Aber dass man dann alles, was er so geleistet hat, was er für eine große Firma aufgebaut hat, jetzt plötzlich in Schutt und Asche redet, das kann es nicht sein. Das ist aber ein Zeichen unserer Gesellschaft: Wenn du dran bist, dann gibt es kein Halten mehr - und das erlebt er jetzt gerade am eigenen Leib."