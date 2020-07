AC Mailand: Ante Rebic nach langer Anlaufzeit immer wichtiger

Dort hatte man ihn als talentierten, aber glücklosen Angreifer in Erinnerung, nachdem er in jungen Jahren im Trikot des AC Florenz und Hellas Verona keine Bäume ausgerissen hatte.

Shitstorm nach Kabinen-Bildern

Für Fans und Medien schien da längst klar: Rebic wird es auch im zweiten Anlauf in Italien nicht packen - zumal er Ende November auch noch einen Shitstorm in den Sozialen Medien über sich ergehen lassen musste.

Doch dann brach das neue Jahr an, und Rebic schoss sich den Frust von der Seele. Die Wende brachte ein 3:2-Sieg gegen Udine am 11. Januar, bei dem der frühere Frankfurter "Büffel" einen Doppelpack erzielte.

Seitdem ist der Knoten geplatzt - und Rebic liefert am laufenden Band. Bei Milans 2:0-Sieg gegen den AS Rom am Sonntag war es wieder einmal Rebic, der die Gastgeber in der 76. Minute auf die Siegerstraße brachte.