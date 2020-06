Serie A: Ante Rebic & Hakan Çalhanoğlu treffen bei Milan-Sieg über AS Rom

Mit einem Erfolg über den AS Rom hat sich sich der AC Mailand wichtige Punkte im Kampf um die Europa League-Ränge gesichert. Nach einer starken zweiten Halbzeit setzte sich das Team um Stefano Pioli mit 2:0 gegen den AS Rom durch.

Die Rossoneri kamen jedoch schwer in die Partie. In der ersten Halbzeit hatten die Mailänder zwar mehr Ballbesitz, die Roma wirkte jedoch spritziger und erarbeitete sich Mitte der Halbzeit die ersten gefährlichen Szenen. Der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan scheiterte an Torhüter Gianluigi Donnarumma (19.) ehe Edin Dzeko nach einer Ecke knapp am Gehäuse vorbeiköpfte (21.).