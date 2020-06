Red Bull Salzburg zum siebten Mal in Folge österreichischer Meister

RB Salzburg ist zum siebten Mal in Folge österreichischer Meister © Imago

Große Freude bei den Spielern von Red Bull Salzburg. Nach einem Sieg gegen Hartberg sichert sich das Team zum siebten Mal in Folge den Meistertitel in Österreich.

Red Bull Salzburg hat in Österreich zum siebten Mal nacheinander den Fußball-Meistertitel gewonnen.

Am drittletzten Spieltag der Meisterrunde machte der Spitzenreiter durch ein 3:0 (1:0) gegen den TSV Hartberg alles klar, da Verfolger Linzer ASK dem Wolfsberger AC 0:1 (0:0) unterlag.

Salzburg feiert Titelgewinn

"Punkteabzug hier, Einspruch da, das ist heute alles egal! Denn in beiden Fällen sind wir rechnerisch Titelgewinner, zum siebten Mal in Folge, darum auch rechtmäßig: SERIENMEIS7ER!", schrieben die Salzburger am Sonntag.