Medien: FC Bayern Basketball holt Andrea Trinchieri als neuen Trainer

Serbischen Medienberichten zufolge wird Andrea Trinchieri neuer Trainer des FC Bayern Basketball. Der Italiener ist in der easyCredit BBL kein Unbekannter.

Der FC Bayern Basketball geht offenbar mit einem neuen Trainer in die kommende Saison der easyCredit BBL. Wie serbische Medien berichten, wird Andrea Trinchieri zum entthronten Deutschen Meister wechseln.

Demzufolge macht der Italiener von einer Klausel in seinem Vertrag bei KK Partizan Belgrad Gebrauch, die es ihm erlaubt, vor Ende des Arbeitspapiers 2021 zu einem EuroLeague-Klub zu gehen.

Der FC Bayern reagierte auf die Gerüchte auf SPORT1 -Nachfrage am Sonntagnachmittag zunächst nicht.

Bayern im Viertelfinale der BBL raus

Die Auftritte der Münchner beim Finalturnier in eigener Halle waren enttäuschend, eigentlich sollte der dritte Meistertitel in Folge her.