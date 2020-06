2. Bundesliga: Stimmen vom HSV, Heidenheim, Nürnberg und Karlsruhe

Dramatisch verlief der Kampf zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Karlsruher SC um den Klassenerhalt . Weil der KSC in Fürth 2:1 gewann, reichte dem FCN das 1:1 bei Holstein Kiel nicht. Die Franken müssen nun in die Relegationsduelle gegen den Dritten der 3. Liga.

"Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir haben uns in den letzten Spielen in der Nachspielzeit Punkte wegnehmen lassen und sind deshalb erst in diese Situation zu kommen."

"Heute sind wir bei weitem nicht an unser Potenzial rangekommen. Wir haben uns die Relegation aber verdient. Nach dem frühen 0:2-Rückstand habe ich mich informiert, wie es in Hamburg steht."

Nicht nur die Meisterschale der 2. Bundesliga landet nach dieser Saison in Bielefeld. Auch die Torjägerkanone ist in den Händen eines Arminia-Spielers. Fabian Klos wird Top-Torjäger der Spielzeit 2019/20. SPORT1 zeigt die Torschützenliste © Getty Images

"Wir können noch gar nicht richtig fassen, was heute passiert ist. Wir sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Der erste Angriff war direkt ein Gegentor aus einem eigenen Einwurf von uns. Parallel führte Wehen Wiesbaden 2:0, der Club ging 1:0 in Führung. Es lief also alles gegen uns. Was dann passiert ist, ist ein Paradebeispiel dieser Mannschaft für die letzten Wochen. Sie hat nie den Glauben verloren. Mir fehlen nach wie vor die Worte. Es sollte an dieser Stelle aber auch ein ganz großes Dankeschön nach Kiel gehen."