BVB: Meunier kommt vielleicht erst nach der Champions League, sagt Watzke

Der BVB-Neuzugang tritt womöglich doch noch einmal für Paris St. Germain an. Das erklärt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke im CHECK24 Doppelpass.

"Wir haben ihm gesagt: Wenn du in der Champions League spielen möchtest, ist das okay. Im Viertelfinale der Champions League geht der richtige Fußball los", sagte Watzke. "Wenn er das will, müssen wir mit Paris die Rahmendaten aushandeln. Er überlegt noch, und wir werden versuchen, das mit Paris zu lösen."