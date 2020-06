Bundesliga: Können BVB und RB Leipzig Bayerns Dominanz brechen?

Kann Erling Haaland in der nächsten Saison zu einem Titelfaktor für den BVB werden? © Imago

Man werde "all in" gehen, hatte RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff gerade verkündet.

Watzke: "Der kollektive Frust richtet sich immer gegen uns"

Also bleibt auch in der nächsten Saison alles beim Alten? Leipzig jagt Dortmund, der BVB die Münchner - und am Ende wird Bayern Meister?