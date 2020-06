WWE-Schwergewicht Keith Lee: "Ich wurde vergewaltigt"

In einem längeren Twitter-Beitrag schilderte er einen Besuch in einer texanischen Karaoke-Bar im Jahr 2016 oder 2017. Nachdem er einen Song performt hatte, setzte sich eine junge Frau zu ihm und bekundete Interesse. Da Lee zu dieser Zeit selbst vergeben war, lehnte er die Avancen ab. Die Frau ließ jedoch nicht locker, sodass der Wrestler das Gespräch abbrechen wollte und ihr als Entschädigung ein Getränk anbot.

Lee unter Drogen gesetzt und vergewaltigt

Dies lehnte sie ab und kaufte selbst zwei Getränke, während das Schwergewicht einen weiteren Song performte und auf die Toilette ging. Als er zurückkam, hatte sie bereits die Getränke in der Hand und setzte das Gespräch fort - selbst ein Lied zu singen lehnte sie ab.

Anschließend verschwimmt die Erinnerung von Lee. "Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Probleme hatte, zur Bühne zu kommen und auf ein Auto zugestolpert bin. Danach... erinnere ich mich, wie ich nackt in einem Hotelzimmer aufgewacht bin (ich weiß nicht einmal, ob es mein eigenes Zimmer war), verwirrt und in Panik. Ich hatte Glück, dass mein Geldbeutel und Telefon da waren. Aber ich weiß nicht, was ich alles verloren habe."