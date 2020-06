Felix Kroos von Union Berlin lässt Bremen-Fans ausflippen

Hat in Sachen Bier offenbar erstmal ausgesorgt: Felix Kroos © Imago

Felix Kroos ist nach dem Bundesliga-Saison so beliebt wie vielleicht nie zuvor. Auf Twitter bekommt der Union-Profi etliche Liebeserklärungen ab.

Dass die Grün-Weißen überhaupt noch eine Chance auf die Rettung bekommen, war lange nicht besonders wahrscheinlich. Erst am letzten Spieltag schob sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt noch an Fortuna Düsseldorf vorbei.

Und das wiederum lag auch an Union Berlin. Der Aufsteiger, der den Klassenerhalt schon vor dem Saisonfinale in der Tasche hatte, lieferte gegen Düsseldorf ein blitzsauberes Spiel ab und setzte sich mit 3:0 durch. Der Dank der Werder-Fans war den Eisernen damit sicher - was vor allem Mittelfeldspieler Felix Kroos zu spüren bekam.