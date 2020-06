Arjen Robben: Vorstellung als Neuzugang beim FC Groningen

Am 19. Mai 2019 hatte der FC Groningen erstmals in München bei Robben angefragt, verriet Mark-Jan Fledderus, der technische Direktor des Vereins. Bei einem weiteren Besuch am 21. Mai dieses Jahres habe die Klubdelegation Robben bei Sushi in Grünwald von einer Rückkehr überzeugen können.

Robben wollte Marathon laufen

"Und dann habe ich nachgedacht, was ich für den Klub tun kann", erklärte Robben. "Wir wollten zurück nach Hause. Und das Jahr Pause hat meiner Fitness gut getan. Die Wehwehchen waren inzwischen weg. Dann haben wir in München entschieden, es anzugehen."

Robben begann vor fünf, sechs Wochen mit Fußballtraining

Das ist eine faustdicke Überraschung: Arjen Robben gibt sein Comeback im Profifußball. Mit 36 Jahren will er ein Jahr nach seinem eigentlichen Karriereende beim FC Bayern noch einmal seinem Jugendklub FC Groningen helfen. Da macht es im Nachhinein Sinn, dass sich Robben zuletzt in München fit hielt... © Imago

… und dabei sogar an seinem Kopfballspiel arbeitete. © Imago

Mit 16 Jahren bestreitet Robben sein erstes Spiel in der niederländischen Eredivisie für Groningen. © Getty Images

Schon damals ist er mit einem starken linken Fuß ausgestattet. © Getty Images

Bereits in seiner ersten Saison wird Robben in Groningen zum Spieler des Jahres gewählt. Die emotionale Beziehung zu seinem Jugendklub reißt nie ab. “Der Verein kann in dieser Zeit jede Hilfe gebrauchen, um die Coronakrise zu überwinden”, sagt Robben nun. Es sei sein “Traum, wieder im Trikot des FC Groningen zu spielen." © Getty Images

Auch privat hat Robben gute Erinnerungen an Groningen. 2007 heiratete er dort Bernadien Eillert. © Getty Images

Sein Buch "Arjen Robben und das Finale der Champions League" beinhaltet Geschichten von Schülern aus Groningen. © Getty Images

In die Bundesliga zieht es Robben 2009. Nach drei sieglosen Spielen zum Saisonauftakt stand der neue Trainer Louis van Gaal gegen den amtierenden Meister VfL Wolfsburg schon gehörig unter Druck. © Getty Images

Beim Stande von 1:0 für die kriselnden Bayern kommt Arjen Robben in der Halbzeit für Hamit Altintop in die Partie. Franck Ribéry betritt in der 63. Spielminute das Spielfeld in der Allianz-Arena... © Getty Images

...und legt dem Holländer gleich zwei Tore vor. Rib und Rob begeistern mit ihrem irren Tempo die Bundesliga und sorgen für einen spektakulären 3:0-Erfolg. Der 29.08.2009 gilt seitdem als Geburtsstunde der Flügelzange "Robbery". Der Tag an dem Arjen Robben die Bundesliga verzückte. SPORT1 zeigt zu diesem Anlass die Bilder seiner Laufbahn. © Getty Images

Internationale Bekanntheit erspielt sich der junge Robben in Eindhoven. Zur PSV war er 2002 als 18-Jähriger vom FC Groningen gewechselt und gewann gleich im ersten Jahr den Titel in der niederländischen Eredivisie © imago

Durch überragende Auftritte bei der Europameisterschaft 2004 wird Robben zum internationalen Star © Getty Images

Im Viertelfinale gegen Schweden verwandelt der 20-jährige Robben den entscheidenden Elfmeter und lässt sich von Teamkollege Ruud van Nistelrooy feiern. Im Halbfinale scheidet die "Elftal" dann allerdings gegen Portugal aus © Getty Images

Nach der EM sichert sich der FC Chelsea die Dienste Robbens. Auch in der Premier League sorgt er mit seinen Flügelläufen ständig für Gefahr. 2005 und 2006 gewinnt Robben mit Chelsea jeweils den Titel in der Premier League. Bei den Chelsea-Fans wird er schnell zum Publikumsliebling © Getty Images

Der Triumph in der Champions League bleibt ihm allerdings verwehrt. 2007 verschießt er im Halbfinale gegen Liverpool einen Elfmeter, die Blues scheiden aus © Getty Images

Auch mit der niederländischen Nationalmannschaft wartet Robben vergeblich auf den großen Titel. Bei der WM 2006 trifft der Linksfuß zwar gegen die Elfenbeinküste, doch im Achtelfinale scheitert das Oranje-Team an Portugal © Getty Images

2007 wechselt Robben für 36 Millionen zu Real Madrid und sorgt in der Offensive mit seinem niederländischen Kollegen Ruud van Nistelrooy für Wirbel © Getty Images

Bei der EM 2008 trifft Robben beim 4:1-Erfolg gegen Frankreich, im Viertelfinale gegen Russland ist allerdings wieder Schluss © imago

Vor der Saison 2009/10 greift Real tief in die Tasche und verpflichtet Cristiano Ronaldo, Kaka, Benzema und Xabi Alonso. Für Robben ist da kein Platz mehr. Den FC Bayern freut's: Für 24 Millionen Euro holt er den Niederländer nach München © Getty Images

Im ersten Training lernt er einen gewissen Franck Ribery kennen - eine fruchtbare Partnerschaft entsteht © Getty Images

Ribery links, Robben rechts: Die Flügelzange "Robbery" (alternativ: Rib und Rob) prägt Bayern jahrelang © Getty Images

Robben erweist sich als wichtiger Baustein für die vormals oft zu ausrechenbaren Bayern: Dirigiert von Trainer Louis van Gaal holen Rib und Rob 2010 gleich mal das Double © Getty Images

Bei der WM 2010 fast die Krönung für Robben: Er schafft es mit den Niederlanden bis ins Finale, unterliegt dort aber in der Verlängerung den Spaniern © Getty Images

Zum FC Bayern kehrt er verletzt zurück. Wegen eines Muskelrisses im Oberschenkel fällt er zwei Monate aus. Blessuren sind ein ständiger Begleiter Robbens, er bekommt deshalb den Spitznamen "Glasmann" © Getty Images

Auch wegen Robbens Verletzung kommt Bayern aus dem Tritt, ohne Titel werden die Münchner Dritter mit zehn Punkten Rückstand auf Meister Dortmund, Trainer van Gaal muss gehen. Robben spielt nach seiner Rückkehr trotzdem stark und markiert in 14 Spielen zwölf Tore bei zehn Vorlagen © Getty Images

Auch 2011/12 unter Jupp Heynckes ist Dortmund in der Endabrechnung vor den Bayern - und Robben spielt dabei eine unrühmliche Rolle: Der Niederländer verschießt im direkten Duell gegen die Borussia einen wichtigen Elfmeter und verhilft somit dem BVB zum Titel © Getty Images

Wenige Wochen später erlebt der Vizeweltmeister ein Deja-vu. Im Champions-League-Finale gegen Chelsea scheitert er in der Verlängerung vom Punkt. Am Ende sichern sich die Londoner den Titel. Robben wird kurze Zeit später in einem Freundschaftsspiel gegen die Niederlande von den Bayern-Fans ausgepfiffen © Getty Images

Die Europameisterschaft in Polen und in der Ukraine verläuft für Oranje und Robben ebenfalls enttäuschend. "Oranje" scheidet in der Gruppenphase aus © Getty Images

Robben kommt in der folgenden Spielzeit nicht recht in Schwung. Viele Verletzungen werfen ihn zurück und verringern seine Einsatzzeit © Getty Images

Doch pünktlich zum Saisonendspurt 2013 findet der Niederländer seine Form wieder und gewinnt mit Bayern das Triple. Im Finale der Königsklasse gelingt ihm der Siegtreffer gegen Dortmund in der letzten Minute. Die Störgeräusche sind vergessen, Robben ist nun endgültig Bayern-Legende © Getty Images

Und der BVB entwickelt sich zu Robbens Lieblingsgegner. Knapp ein Jahr später holt sich der Rekordmeister unter dem neuen Coach Pep Guardiola das Double. Abermals hat der Niederländer einen Löwenanteil. Das Pokalfinale wird duch sein Tor in der Verlängerung vorentschieden © Getty Images

Für den großen Wurf bei der WM 2014 reicht es nicht. Doch die Niederlande holen immerhin die Bronzemedaille. Robben gelingen drei Treffer © Getty Images

Die hervorragenden Leistungen des Flügelflitzers werden mit einem dritten Platz bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres belohnt © Getty Images

Aber die Verletzungen lassen Robben nicht los. Im DFB-Pokalhalbfinale 2015 gibt er nach einer langen Pause sein Comeback, um nach 16 Minuten wieder mit einem Muskelbündelriss auszufallen © Getty Images

Nach eineinhalb unbeständigen Jahren mit mehreren Leidenszeiten absolviert Robben (liegend) im Dezember 2016 sein 150. Bundesligaspiel und krönt sein Jubiläum mit einem Treffer. Er ist und bleibt Schlüsselakteur für Bayern, wenn er fit ist © Getty Images

Am Ende der Saison 2017 kann er zum vierten Mal in Folge die Meisterschale in die Höhe stemmen, im Januar davor wird sein Vertrag bis 2018 verlängert - was ihm den Weg zu weiteren Meilensteinen ebnet © Getty Images

Am 4. November 2017 trägt Robben mit einem Tor zum 3:1-Sieg bei Borussia Dortmund bei und übertrumpft Giovane Elber mit seinem 93. Bundesliga-Tor als erfolgreichster ausländischer Spieler der Bayern - treffsicherster Niederländer der ganzen Liga wird er nebenbei auch © Getty Images

Am Ende einer turbulenten Saison mit der Entlassung von Carlo Ancelotti, der Rückkehr von Jupp Heynckes und Robbens Rücktritt aus dem Nationalteam steht sein fünfter Meistertitel mit Bayern in Folge - und eine weitere Vertragsverlängerung bis 2019 © Getty Images

Am 2. Dezember 2018 stellt Robben nun klar: Es wird seine letzte Verlängerung bei Bayern gewesen sein. Zum Saisonende verlässt er den Klub. Er wird als Legende in Erinnerung bleiben © Getty Images

Robben leidet in seinem letzten FCB-Halbjahr unter Oberschenkel- und Wadenproblemen und fällt über fünf Monate aus. Kurz vor dem Saisonende und dem Abschluss seiner Bayern-Zeit meldet sich der 35-Jährige zurück und wird am 4. Mai 2019 gegen Hannover eingewechselt © Getty Images

Sein letztes Bundesligaspiel für die Bayern liest sich wie ein kitschiges Hollywood-Drehbuch. Robben wird in der 67. Minute für Serge Gnabry eingewechselt, nur elf Minuten später markiert er den 5:1-Endstand gegen Eintracht Frankfurt © Getty Images

Wenig später darf er die Schale in den weiß-roten Münchner Himmel stemmen. Es ist seine achte deutsche Meisterschaft © Getty Images

Auch in seinem letzten Bayern-Spiel wird Robben eingewechselt. 17 Minuten darf er nochmal auf dem Feld stehen - ein Treffer gelingt ihm allerdings nicht. Dennoch darf sich der Fan-Liebling am Ende über den DFB-Pokal und das Double freuen © Getty Images

Nach der erfolgreichen Saison übergeben Robben und Franck Ribéry, der den Verein Richtung Florenz verlassen wird,, die beiden Titel dem Bayern-Museum. Es ist die letzte Amtshandlung von "Robbéry" beim FC Bayern. © Getty Images

