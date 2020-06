Marcel Reif, Kolumne: Mit Bellingham wird Borussia Dortmund noch nicht gleich Deutscher Meister

Marcel Reif sieht sich in seiner SPORT1-Kolumne ein großes Problem in der Bundesliga und betrachtet Dortmunds Transferpolitik allein nicht als titelbringend.

Die Bayern müssten stehen bleiben, wie es mit Arjen Robben und Franck Ribéry gelaufen ist oder als der Trainer letztlich erfolglos gewechselt wurde. Da hätte der BVB da sein müssen. In der Rückrunde und nach dem Trainerwechsel haben sie in München aufgehört mit dem Quatsch und sind heiß gelaufen.

Mit einem Bellingham wirst du nicht Deutscher Meister

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Situation an der Spitze demnächst ändert, denn mit einem Jude Bellingham, den der BVB nun verpflichten will, wirst du noch nicht gleich Deutscher Meister.

Auch hinter der Spitze ist die Liga zu berechenbar geworden. In der Bundesliga sind die ersten Sechs die gleichen Sechs wie in der letzten Saison. Das ist aber nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den anderen Top-Ligen. Es ist ein internationales Problem, das wird zu einer internationalen Lösung führen.