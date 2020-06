2. Liga: VfB Stuttgart macht Aufstieg gegen Darmstadt 98 perfekt

Der VfB Stuttgart kassiert eine Niederlage gegen Darmstadt 98, steigt aber dennoch in die Bundesliga auf. Mario Gomez gelingt in seinem letzten Spiel ein Treffer.

Die Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs war nur noch Formsache, und der VfB Stuttgart ließ beim letzten Kapitel seiner "Mission Wiederaufstieg" tatsächlich austrudeln. Den Schwaben half beim 1:3 (1:1) gegen Darmstadt 98 auch ein Treffer des scheidenden Torjägers Mario Gomez nicht, dennoch kehrt der VfB nach einjähriger Abstinenz in die Bundesliga zurück.

Gomez steht im Mittelpunkt

Echte Zweifel am VfB-Aufstieg hatte es in den vergangenen Tagen nicht mehr gegeben. Zwar kassierte der Stuttgarter Traditionsklub in einer selten souveränen Saison immer wieder Rückschläge, vor dem 34. Spieltag hatte er sich mit drei Punkten und elf Toren Vorsprung auf Platz drei aber eine sehr komfortable Ausgangssituation erspielt.

Es war daher genug Zeit, Gomez in den Mittelpunkt zu rücken. Der ehemalige Nationalspieler, der 2007 mit dem VfB die Meisterschaft gewann, wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim künftigen Bundesligisten nicht verlängern. Ob er seine Karriere bei einem anderen Klub fortsetzen wird, ist sehr fraglich.

VfB will Umbruch fortsetzen

"Er ist einer der besten Stürmer überhaupt in Deutschland. Er hat es verdient, einen würdigen Abschied zu bekommen", sagte Vorstandschef Thomas Hitzlsperger vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon. Trainer Pellegrino Matarazzo, unter dem Gomez vor allem in der entscheidenden Saisonphase nur Statist war, schenkte dem Angreifer in seinem 230. und letzten Pflichtspiel für den VfB einen Startelf-Einsatz. (Service: SPIELPLAN der 2. Bundesliga)