SV Meppen spielt trotz positivem Corona-Befund gegen Ingolstadt

Der SV Meppen tritt gegen den FC Ingolstadt an © Imago

Der SV Meppen tritt wie geplant gegen den FC Ingolstadt an. Daran ändert auch ein positiver Coronatest im Umkreis der Mannschaft nichts.

Trotz eines positiven Corona-Tests findet das Drittliga-Spiel zwischen dem SV Meppen und dem FC Ingolstadt am Sonntag wie geplant statt.

Bei einem Mitglied des Meppener Funktionsteams war am Samstag das Virus nachgewiesen worden.

"Zur Sicherheit wurden die Spieler und Trainer des SVM am heutigen Sonntagvormittag noch einmal getestet, erneut waren ihre Ergebnisse alle negativ", teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Das zuständige Gesundheitsamt gab daher nach Abstimmung mit dem Hygienebeauftragten des SV Meppen, dem DFB sowie den Medizinern der Task Force Sportmedizin grünes Licht für die Begegnung. Auch der FC Ingolstadt sei in die Entscheidung eingebunden worden, so der DFB. Dem erkrankten Mann gehe es gut, er befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne.