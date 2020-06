2. Bundesliga: Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 3:0

Nicht nur die Meisterschale der 2. Bundesliga landet nach dieser Saison in Bielefeld. Auch die Torjägerkanone ist in den Händen eines Arminia-Spielers. Fabian Klos wird Top-Torjäger der Spielzeit 2019/20. SPORT1 zeigt die Torschützenliste © Getty Images

Bielefeld feiert Zweitliga-Meisterschaft

Heidenheim, erst seit 2014 in der 2. Liga, trifft am kommenden Donnerstag und am 6. Juli (jeweils 20.30 Uhr) auf den Bundesliga-16. Werder Bremen. Eine Woche nach dem 2:1-Erfolg in allerletzter Minute gegen den HSV war das sechste Auswärtsspiel in Serie ohne Sieg folgenlos, weil der ehemalige Bundesliga-Dino in Hamburg patzte.