Formel 1: Ex-Boss Ecclestone schießt gegen Hamilton und droht mit Putin

"Ich bin nicht gegen Schwarze. Das Gegenteil ist der Fall. Ich war immer für sie. Lewis' Vater wollte sogar mal mit mir eine Firma gründen. Wenn ich anti-schwarz wäre, hätte ich das nie in Betracht gezogen. Ich habe schon viele Weiße getroffen, die ich nicht mochte, aber noch nie einen Schwarzen", sagte Ecclestone der Mail on Sunday .

Ecclestone wirr: "Nicht meine Schuld, dass ich weiß bin"

Drohung an die Formel 1 mit Putin

"Ich bin froh, dass er gesagt hat, ich sei nicht mehr involviert. So kann man mich nicht mit allem, was sie nicht getan haben, in Verbindung bringen. Corona war gut für ihn, darauf konnte er alles schieben, was er nicht geschafft hat", wetterte Ecclestone.