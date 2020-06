Max Eberl von Borussia Mönchengladbach mit Transfer-Versprechen

Soll heißen: Weder der verletzte, aber seit Monaten umworbene Denis Zakaria noch Stürmer Marcus Thuram sollen den Verein verlassen. Die Fohlenelf will in der nächsten Saison wieder angreifen. In den vergangenen Jahren verlor der Tabellenvierte immer wieder wichtige Stützen im Kampf um die internationalen Plätze.