BBL: MHP Riesen Ludwigsburg hoffen auf Marco Knight im Finale

Die MHP Riesen Ludwigsburg aus der easycredit BBL hoffen vor dem zweiten Endspiel beim Finalturnier in München gegen ALBA Berlin auf die Rückkehr ihres Topscorers Marcos Knight.

Knight fehlte bei der 65:88-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen am Freitag wegen Problemen am rechten Knöchel, der bereits seit dem zweiten Vorrundenspiel gegen die Frankfurt Skyliners lädiert ist. Die Ludwigsburger könnten den US-Amerikaner am Sonntag im entscheidenden Duell gut gebrauchen, denn es muss alles passen, um den großen Rückstand noch wettmachen und den Titel holen zu können.