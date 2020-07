Nikola Jokic von Denver Nuggets nimmt vor Restart der NBA stark ab

In der NBA scheint sich während der Corona-Pause ein Trend entwickelt zu haben. Denn nicht nur James Harden hat deutlich an Körpergewicht verloren.

Gewichtszunahme nach der WM 2019

Wie er einmal in einem Interview verraten hat, war er als Jugendlicher ein wahrer Cola-Junkie . "Ich habe jeden Tag drei Liter Cola getrunken. Nach dem Training habe ich ein Glas nach dem anderen getrunken. Ich konnte nicht aufhören", sagte der Center, der 2014 an 41. Stelle gedraftet wurde.

Vor- und Nachteile im Spiel von Jokic

In einer Zeit, in der die Top-Teams der NBA im Kampf um den Titel gewaltig aufrüsten, sind die Denver Nuggets eine echte Ausnahme. Die Franchise aus dem US-Bundesstaat Colorado verpflichtete lediglich einen neuen Spieler und tätigte im Draft einen riskanten Pick © Getty Images

Doch der Erfolg der vergangenen Saison mit dem Einzug in die Western Conference Finals bei der ersten Playoff-Teilnahme seit sechs Jahren und Platz zwei nach der regulären Saison bestätigten die Macher in Denver in ihrem langfristigen Plan © Getty Images

14 knüppelharte Playoffspiele mit einer Vielzahl an Verlängerungen sorgten für einen enormen Erfahrungsschub für Nikola Jokic und seine Teamkollegen. Können sich die Nuggets in diesem Jahr noch weiter steigern oder rächt sich ihre Zurückhaltung auf dem Transfermarkt? SPORT1 macht den Kadercheck © SPORT1-Montage: Getty Images

STARTING FIVE – JAMAL MURRAY: Für den Point Guard steht eine entscheidende Saison auf dem Plan. Hinter Jokic ist er die klare Nummer zwei in der Offensive. In der regulären Saison legte er durchschnittlich 18,2 Punkte auf, verteilte 4,8 Assists und schnappte sich 4,2 Rebounds. Kann Murray diese Zahlen weiter steigern, machen auch die Nuggets sicherlich einen Sprung © Getty Images

Anzeige

Das Zauberwort für den Guard heißt aber sicherlich Konstanz. Während Denver in der Regular Season einen schwachen Murray kompensieren kann, fielen seine offensiven Auszeiten in den Playoffs schwerer ins Gewicht, da dort die gegnerische Defense noch besser agiert. Mit seiner Relevanz für Denver darf sich Murray in der kommenden Saison diese nicht mehr in der Häufigkeit leisten © Getty Images

GARY HARRIS: Mit seinen 24 Jahren zählt der Shooting Guard zu den erfahreneren Spielern der Nuggets. In der vergangenen Saison plagte er sich allerdings immer wieder mit kleineren Blessuren herum, sodass seine Zahlen im Vergleich zur vorangegangenen und seiner bisher besten Saison leicht zurückgingen. Statt 17,5 Punkten gelangen ihm nur noch 12,9 © Getty Images

Trotzdem ist Harris ein wichtiger Bestandteil der Nuggets, denn er wies in der vergangenen Saison das beste Defensiv-Rating aller Nuggets-Starter auf - noch vor dem eigentlichen Top-Verteidiger Paul Millsap. Neben den Blessuren ist auch der gesteigerte Offensiv-Output seiner Starter-Kollegen eine Ursache für Harris‘ nachlassende Zahlen © Getty Images

JERAMI GRANT: Der einzige Trade der Nuggets blieb im Beben des Sommers beinahe unbeachtet. Dabei bringt Grant so einiges mit, um Denver noch stärker werden zu lassen. Seine enorme Spannweite bringt eine Qualität ins Roster, die der Franchise bisher fehlte. Vor allem in der Defense, wo er alle Positionen verteidigen kann, macht er Denver noch stärker © Getty Images

Anzeige

Auch offensiv wusste Grant bei den Oklahoma City Thunder mit 13,6 Punkten pro Partie in der regulären Saison zu überzeugen. Ähnliche Zahlen sind ihm auch im Team von Mike Malone zuzutrauen. So ist Grant ein heißer Kandidat für den am meisten unterschätzten Trade des Sommers © Getty Images

PAUL MILLSAP: Mit seinen 34 Jahren ist er der Alterspräsident und Allzweckwaffe bei den Nuggets. Hinter Harris wies er mit 105 das zweitbeste Defense-Rating auf. Seine Zahlen sind mit 7,2 Rebounds und 12,6 Punkten pro Partie so niedrig wie seit 2010 nicht - im tiefen Nuggets-Team spielt er mittlerweile eine kleinere Rolle © Getty Images

In der kommenden Saison wird der Routinier sicherlich auch die eine oder andere Pause erhalten. Denn Grant kann auch auf der Position des Power Forwards spielen. Aber spätestens in den Playoffs wird Coach Mike Malone wieder verstärkt auf seine Dienste setzen, denn seine Erfahrung hilft dem Team in kritischen Situationen enorm weiter © Getty Images

NIKOLA JOKIC: Seit der Serbe 2015 in die NBA kam, steigerte er sich stetig, bevor er dann in der vergangenen Saison Statistiken auf MVP-Niveau hinlegte. 20,1 Punkte, 10,8 Rebounds und 7,3 Assists steuerte er im Schnitt pro Partie bei. Als Point Center führte der "Joker“ die Offense der Nuggets aus dem Halbfeld © Getty Images

Anzeige

Gleichzeitig ist er mit seiner Fußarbeit und dem weichen Handgelenk selbst eine Gefahr - auch außerhalb der klassischen Center-Bereiche. In der Defense wird Jokic von athletischeren Gegenspielern oftmals überrannt. Aber angesichts seiner erst 24 Jahre hat der Serbe noch reichlich Luft nach oben und zählt in den kommenden Jahren sicherlich zu den Superstars der Liga © Getty Images

BANK – MONTE MORRIS: Als erste Alternative hinter Murray liefert Morris vor allem wichtige Entlastung, seine Statistiken sind mit 10,4 Punkten, 3,6 Assists in 24 Minuten Spielzeit stark. Er war einer der effektivsten Spieler von der Bank aus. Gelegentlich kann er auch mit Murray auf dem Feld agieren © Getty Images

WILL BARTON: Durch die Verpflichtung von Grant wird Barton wohl auf die Bank müssen. Aber von dort aus wird er die Offense der "Second Unit" anführen. Experten trauen ihm eine ähnliche Rolle zu wie Lou Williams bei den Clippers, der erneut zum besten Bankspieler der Liga gewählt wurde. Dafür muss Barton seine Zahlen mit einer Wurfquote von 40,2 Prozent und 11,5 Punkten pro Partie noch einmal steigern © Getty Images

MALIK BEASLEY: Der Bankspieler nahm in der vergangenen Saison die drittmeisten Würfe hinter Jokic und Murray und traf diese mit 56 Prozent hochprozentig. Auch der Dreier fiel mit 40 Prozent sehr ordentlich. So war Beasley in seiner dritten NBA-Saison eine echte Alternative und könnte im kommenden Jahr eine noch größere Rolle spielen, auch wenn dann seine herausragenden Quoten wohl etwas sinken werden © Getty Images

Anzeige

TORREY CRAIG: Gerade einmal 5,7 Punkte und 3,5 Rebounds steuerte Craig in der vergangenen Saison im Schnitt bei, allerdings gilt er auch als Defensivspezialist. Im Sommer arbeitete er hart an seinem Dreier, den er von 30 Prozent Trefferquote in der regulären Saison auf 47 Prozent in den Playoffs steigerte. Nun möchte er konstant auf Playoff-Niveau treffen, dann kann er den Nuggets auch in der Defense länger weiterhelfen © Getty Images

JUANCHO HERNANGOMEZ: Der Spanier verfügt vor allem über starke Defensivqualitäten, steuerte aber mit 5,8 Punkten im Schnitt auch etwas aufs Scoreboard bei. In der kommenden Saison könnte er aber aufgrund der Vielzahl an Forwards etwas an Spielzeit einbüßen © Getty Images

MASON PLUMLEE: Vor allem an der Seite von Jokic sorgte der Center für ordentlich Betrieb in der Offense. Defensiv definiert sich Plumlee vor allem durch seine gute Reboundarbeit. Mit Neuzugang Grant an seiner Seite könnte Plumlee auch ab und an in die klassische Center-Rolle schlüpfen und Jokic eine Pause ermöglichen © Getty Images

VLATKO CANCAR: Der Slowene wechselte im Sommer aus Spanien nach Colorado und wird sich seine Spielanteile im Nuggets-Roster hart erarbeiten müssen. Cancar beeindruckte aber mit einer guten Fußarbeit und einem starken Basketball-IQ © Getty Images

Anzeige

JARRED VANDERBILT: Auch der Forward zählt zu den Spielern, die in der kommenden Saison noch einen großen Sprung machen könnten. Aufgrund von Verletzungen konnte Vanderbilt lediglich 17 Spiele absolvieren. Sein größter Trumpf neben seiner Athletik ist die Geschwindigkeit. Mit dieser wird er vielen Big Men, die ebenfalls von der Bank kommen, große Probleme bereiten © Getty Images

MICHAEL PORTER JR.: Aufgrund von Verletzungen hat er, nachdem er 2018 gedraftet wurde, noch kein einziges Spiel bestritten. In dieser Saison soll er sein Debüt geben und bringt dabei von den Anlagen her ein Top-Paket mit. Aufgrund des breiten Kaders können sich die Nuggets ein "Experiment" beim 21-Jährigen erlauben. Glückt es, haben sie einen weiteren Pfeil im Köcher. Glückt es nicht, verbleiben noch genug Spieler © Getty Images

BOL BOL: Der diesjährige Draft-Pick könnte sich ebenfalls zum Steal entwickeln. Ursprünglich war der Sohn von Manute Bol als Top-10-Pick gehandelt, aber die Nuggets schnappten ihn sich im Tausch mit den Miami Heat, die ihn an 44. Stelle drafteten. Der 2,18 Meter große Center kann, wenn er fit bleibt, ein vielversprechendes Puzzleteil für Denver werden, ist aber zunächst wohl eine Investition in die Zukunft © Getty Images

COACH - MIKE MALONE: Nach fünf Jahren Playoff-Abstinenz hat der 47-Jährige Denver wieder in die Meisterschaftsrunde geführt und sitzt dementsprechend fest auf dem Trainerstuhl. Im ruhigen Umfeld der Nuggets bekommt Malone reichlich Zeit, um seine hochtalentierte Mannschaft weiterzuentwickeln © Getty Images

Anzeige

Durch die erfolgreiche Vorsaison sind die Erwartungen allerdings gestiegen. Doch die Fülle an Talent im Nuggets-Kader hilft dem Coach enorm bei der Bestätigung des Erfolges © Getty Images

Einziges Problem für Malone könnte die Verteilung der Spielzeit werden. Die vielen jungen Spieler wollen natürlich möglichst lange auf dem Feld stehen, um weiter Erfahrungen zu sammeln, aber auch um ihren Anteil am Teamerfolg zu zeigen © Getty Images

FAZIT: Aufgrund des Trade-Bebens laufen die Denver Nuggets aktuell unter dem Radar und tauchen bei der Frage nach den Favoriten so gut wie nie auf. Aber nach ihrem ersten Playoff-Ritt in der vergangenen Saison hat das Malone-Team Blut geleckt und möchte die Experten Lügen strafen. Viel Last wird natürlich wieder auf den Schultern von Jokic liegen © Getty Images

Der Serbe wird nach einer mutmaßlich erfolgreichen WM auch in der NBA ehrgeizige Ziele haben. Während sich die neuen Favoriten zu Beginn der Saison noch finden müssen, verfügt Denver über ein eingespieltes Team, das ihnen im Kampf um die ideale Ausgangsposition für die Playoffs sicherlich den einen oder anderen Vorteil beschert © Getty Images

Anzeige