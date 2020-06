Fortuna Düsseldorf: Das sagt Friedhelm Funkel über den Abstieg

Friedhelm Funkel zittert am letzten Spieltag zuhause mit Ex-Klub Fortuna Düsseldorf. Dem im Januar beurlaubten Ex-Coach geht der Abstieg sehr zu Herzen.

Auf ihn folgte Uwe Rösler - doch auch er konnte den Abstieg nicht verhindern. Durch eine 0:3-Niederlage bei Union Union und den gleichzeitigen 6:1-Sieg von Werder Bremen gegen den 1. FC Köln muss Düsseldorf den Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Funkel fieberte am letzten Spieltag am heimischen TV-Gerät mit seinem Ex-Klub mit. All sein Zittern und Hoffen war vergebens.