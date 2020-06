Werder Bremen verhindert Abstieg - jetzt Relegation gegen HSV?

Werder Bremen trifft in der Relegation entweder auf den Hamburger SV oder den 1. FC Heidenheim © Getty Images

Werder Bremen rettet sich mit einer Gala in die Relegation. Ein Star wünscht sich das Knaller-Duell mit dem HSV. Kohfeldts Frau behält recht.

Florian Kohfeldt verschwand erst einmal still in den Katakomben des Weserstadions.

Denn, das machten alle bei Werder nach dem Wunder am letzten Spieltag klar: Geschafft ist noch gar nichts. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Robert Lewandowski ist zum fünften Mal Torschützenkönig der Bundesliga. Der Stürmer des FC Bayern triumphierte nach vergangenen Saison auch in dieser Spielzeit. SPORT1 zeigt die besten Knipser der Bundesliga © imago

"Wir haben heute unter Druck eine tolle Leistung abgerufen", freute sich Kohfeldt: "Wir sind uns aber vollkommen bewusst, dass wir nichts erreicht haben. In der Relegation werden die Emotionen noch größer als heute."

Klaassen wünscht sich den HSV

Die Hamburger, die erst letzte Woche durch einen Gegentreffer in der 95. Minute noch Relegationsplatz 3 in der Zweiten Liga im direkten Duell mit dem 1. FC Heidenheim weggeworfen hatten, müssten dafür aber erst einmal ihrerseits einen Coup am letzten Spieltag schaffen.