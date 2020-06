VfL Wolfsburg: Jörg Schmadtke und Maximilian Arnold ärgern sich über den BVB

Durch die Pleite gegen Bayern und Hoffenheims Sieg beim BVB muss Wolfsburg in die Europa-League-Quali. Entsprechend sauer reagieren die Wölfe auf den BVB.

Das Problem: Weil auch Borussia Dortmund zu Hause 0:4 gegen die TSG Hoffenheim unterging , reichte es für die Wölfe nur für Platz sieben. Damit muss der VfL in die Qualifikation für die Europa League, statt direkt für die Gruppenphase qualifiziert zu sein. ( Die Tabelle der Bundesliga )

"Heute saufe ich mir richtig einen rein"

Keine Interpretation ließ dagegen die Aussage von Maximilian Arnold zu. "Es ist ein bisschen schade, dass es Platz sieben geworden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass Dortmund so spielt", sagte der Mittelfeldspieler. "0:4, was soll man dazu noch sagen!?"

Den Ärger über den verlorenen Platz sechs will Arnold mit Alkohol wegspülen: "Heute werde ich mich noch mal ärgern und saufe mir richtig einen rein."

