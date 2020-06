Pit Gottschalk: Dominanz des FC Bayern nicht nur eine Geldfrage

Nein, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Bayern München zum achten Mal in Folge die Deutsche Meisterschale bekommen hat. Man muss nur die Liste von Spielern betrachten, die den Rekordmeister seit dem Serienstart 2013 verlassen haben, um den permanenten Erneuerungsprozess in seiner ganzen Tragweite zu würdigen.

FC Bayern: Verein größer als die Spieler

Vergleich mit BVB: Es liegt nicht nur am Geld

Der Vergleich mit Borussia Dortmund ist nicht gewollt, aber unvermeidbar: Die einen gewinnen am letzten Spieltag halt 4:0 beim VfL Wolfsburg, während die anderen zu Hause 0:4 gegen die TSG Hoffenheim verlieren. Es ist eine Charakterfrage: Bin ich mit meinen Gedanken schon in Urlaub - oder will ich aus bis zur letzten Sekunde zeigen, was mir Spaß macht?