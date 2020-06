La Liga: FC Barcelona patzt bei Celta Vigo, Suárez mit Doppelpack

Der FC Barcelona kommt in La Liga bei Celta Vigo nicht über ein Unentschieden hinaus. Real Madrid kann sich am Sonntag vom Titelverteidiger absetzen.

Die Mannschaft um Superstar Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André ter Stegen kam am 32. Spieltag bei Kellerkind Celta Vigo nicht über ein überraschendes 2:2 (1:0) hinaus. Damit könnte Erzrivale Real Madrid um Toni Kroos mit einem Sieg bei Barcas Stadtrivale Espanyol am Sonntag (La Liga: Espanyol Barcelona - Real Madrid am So. ab 22 Uhr im LIVETICKER) um zwei Punkte davonziehen (DATENCENTER: Die Tabelle).