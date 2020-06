Werder Bremen in der Relegation: Das sind die Termine

Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt schoss am letzten Spieltag der Bundesligasaison den 1. FC Köln mit 6:2 vom Platz und profitierte von Fortuna Düsseldorfs 0:3-Pleite bei Union Berlin .

Werder muss noch einen Tag auf seinen Gegner in der Relegation warten. Im Fernduell des 34. Spieltags in der 2. Liga kämpfen am Sonntag der 1. FC Heidenheim und der Hamburger SV um das zweite Relegations-Ticket (ab 15.30 Uhr alle Zweitliga-Spiele im LIVETICKER).