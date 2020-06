FC Bayern: Thomas Müller stellt mit 21 Torvorlagen Bundesliga-Rekord auf

Thomas Müller bereitet am letzten Spieltag in Wolfsburg die Führung des FC Bayern vor und stellte mit dem 21. Assist in dieser Saison eine neue Bestmarke auf.

Der Der Star des FC Bayern München bereitete am letzten Spieltag beim 4:0-Erfolg in Wolfsburg die 1:0-Führung durch Kingsley Coman mit einem Traumpass in die Tiefe vor - es war sein 21. Assist in der laufenden Saison (Quelle: Opta).