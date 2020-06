Achraf Hakimi verlässt BVB! Zorc bestätigt Abgang - Inter-Transfer wartet

Was SPORT1 bereits am Freitagabend berichtete , bestätigte Sportdirektor Michael Zorc vor dem letzten Saisonspiel der Dortmunder gegen die TSG Hoffenheim bei Sky.

"Es gab in den vergangenen Tagen eine neue Entwicklung - und die Summe wird sicherlich noch etwas höher ausfallen. Wir haben dann irgendwann festgestellt, dass wir da nicht mitgehen wollen, nicht mitgehen können", sagte Zorc.

Die Dortmunder hätten gehofft, den von Real Madrid ausgeliehenen marokkanischen Nationalspieler in anderer Konstellation halten zu können, allerdings wolle Real "Geld erlösen".

Hakimi vor 40-Millionen-Wechsel zu Inter Mailand

"Wir wissen, was wir im Fall Hakimi machen können und was wir nicht machen können", hatte Zorc diesbezüglich bereits am Freitag bei SPORT1 erklärt.