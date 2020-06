Bundesliga, 34. Spieltag: FC Augsburg - RB Leipzig 1:2

Der Nationalspieler schoss die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann beim 2:1 (1:0) beim FC Augsburg mit seinen Saisontreffern 27 und 28 im Ligafinale zum Sieg, womit RB auch den dritten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga absicherte.

Werner, der im Sommer für 53 Millionen Euro zum FC Chelsea in die Premier League wechselt, brachte die Leipziger in Führung (28.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Ruben Vargas (72.) schlug Werner erneut zu (81.) und überflügelte mit seinem 95. Tor im 159. Pflichtspiel für die Roten Bullen den bisherigen Rekordhalter Daniel Frahn (93).

Werner zieht mit Heynckes gleich

Dazu zog er mit seinem 17. Auswärtstor der Saison mit Rekordhalter Jupp Heynckes (in der Saison 1973/74) gleich. ( Spielplan und Ergebnisse )

Für Leipzig geht es nun in die verkürzte Sommerpause, ehe es ab dem 12. August mit dem Viertelfinale beim Champions-League-Turnier in Lissabon weitergehen soll. In Augsburg war es für RB der erste Bundesliga-Erfolg im vierten Anlauf. (Die Tabelle der Bundesliga)