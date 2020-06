Bundesliga, 34. Spieltag: SC Freiburg - FC Schalke 04 4:0

Nassim Boujellab und Co. verloren 0:4 in Freiburg © Getty Images

Mit einer erneuten Klatsche verabschiedet sich Schalke 04 von der Saison. Die Knappen hatten in Freiburg keine Chance und verlängerten ihre Horrorserie.

Schalke 04 nimmt seine Horrorserie nach einem weiteren Katastrophen-Kick mit in die Sommerpause.

Die hilflosen Königsblauen kassierten am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga ein 0:4 (0:2) beim SC Freiburg und warten damit seit 16 Partien auf einen Sieg. Schon vor der Begegnung war klar, dass S04 die schwächste Rückrunde seiner Klubgeschichte absolviert hat. ( Die Tabelle der Bundesliga )

Luca Waldschmidt (20. und 57.), Jonathan Schmid (38.) sowie Lucas Höler (46.) trafen für den knapp am Europacup-Einzug gescheiterten SC gegen die Schalker - die zuletzt am 17. Januar einen Dreier bejubeln hatten. Trotz der erschreckenden Bilanz darf David Wagner wohl in seine zweite Saison als Schalker Chefcoach gehen. Sportvorstand Jochen Schneider, der ihn vor einem Jahr verpflichtete, steht weiter zu seinem Wunschtrainer.